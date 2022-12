Geiselnahme in Dresden - Großeinsatz der Polizei

In der Dresdner Innenstadt ist am Samstag ein Großeinsatz der Polizei angelaufen. Hintergrund sei eine Geiselnahme, teilte die Polizei mit. Das Einkaufszentrum Altmarktgalerie und angrenzende Bereiche würden evakuiert. Nach ersten Informationen war ein Unbekannter in ein Gebäude eingedrungen und hatte Schüsse abgegeben. Anschließend habe er sich in einem Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzt, wie die »Bild«-Zeitung berichtet.