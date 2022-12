Geiselnahme in Dresden Innenminister Schuster spricht von »vermutlich psychisch verwirrtem Einzeltäter«

Eine Serie von Gewalttaten hat am Samstag Dresden in Atem gehalten. Ein 40-Jähriger wird verdächtigt, am frühen Morgen seine Mutter getötet zu haben. Anschließend versuchte er offenbar, in die Redaktion eines Radiosenders einzudringen. Als ihm das misslang, nahm er in einem Einkaufszentrum zwei Geiseln. Nach dem Zugriff der Polizei erlag der Täter seinen Verletzungen, die Geiseln blieben offenbar unverletzt.