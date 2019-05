Zwei Falschfahrer im Seniorenalter haben Verkehrsteilnehmer auf zwei Autobahnen in Angst und Schrecken versetzt.

Auf der A5 bei Riegel in Baden-Württemberg kam es wegen eines 72 Jahre alten Falschfahrers zu einem Unfall mit vier Autos und einem Lastwagen. Der Geisterfahrer sowie zwei weitere Beteiligte kamen am späten Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Der Rentner habe zahlreiche Autofahrer gefährdet, die teilweise hätten bremsen und ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern, so die Polizei. Die Fahrbahn Richtung Süden musste für etwa vier Stunden gesperrt werden.

Autofahrer hatten den Falschfahrer Minuten vor dem Unfall der Polizei gemeldet. Warum er auf der falschen Seite unterwegs war, war zunächst unklar. Der 72-Jährige konnte noch nicht vernommen werden, er stand unter Schock.

79-jähriger rund 30 Kilometer in falscher Richtung unterwegs

Glimpflich ging es in Niedersachsen aus: Dort war ein 79-Jähriger rund 30 Kilometer auf der Autobahn 7 auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Der Mann sei bei Hildesheim mehreren Autofahrern aufgefallen, die den Notruf wählten, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer reagierte weder auf einen Streifenwagen mit Blaulicht noch auf einen Polizeihubschrauber, der ihn später verfolgte.

Erst am rund 30 Kilometer entfernten Autobahnkreuz Hannover-Ost konnte er angehalten werden. Laut Polizei erinnerte sich der Mann nicht daran, wie er auf die falsche Spur kam. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Straßengefährdung eingeleitet.