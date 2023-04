Als die E-Roller vor ein paar Jahren in den deutschen Städten eingeführt wurden, verband sich mit ihnen die Hoffnung, den Verkehr zu entlasten. Sie sind klein und nehmen daher weniger vom knappen urbanen Raum in Anspruch als Autos. Im Stand füllt ein typischer Roller gut einen halben Quadratmeter aus, im Liegen doppelt so viel. Das ist auf der Straße wenig, erst recht im Vergleich mit dem Auto, das 13,5 Quadratmeter einnimmt.