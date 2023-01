Nach einer Amokdrohung hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Schule in Gelsenkirchen evakuiert. Alle Schüler und Lehrer würden in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Da keine akute Gefahr vor Ort bestanden habe, hätten sich die Schüler nicht in ihren Klassen verschanzen müssen, sondern hätten das Gebäude geordnet verlassen können. Die Ermittlungen zum Absender der Amokdrohung laufen.