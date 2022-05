Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

In einem Video war zudem mindestens eine Explosion zu sehen. In dem betroffenen Gebäude sollten laut »TdG« und RTS in Zukunft Asylsuchende untergebracht werden. Es befindet sich demnach in der Nähe eines Endes des Rollfelds, jedoch nicht auf dem Gelände des Flughafens. Zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine Informationen.