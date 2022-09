Das Reptil schlüpfte 1997 in der Obhut des Museums und wurde nach Janus, dem römischen Gott mit zwei Gesichtern, benannt. In freier Wildbahn hätte das Tier kaum überlebt, weil die zwei Köpfe aus Platzmangel nicht zum Schutz in den Panzer gezogen werden können.

Zwei Köpfe, die unterschiedlich Luft holen

Ursache für die seltene Anomalie bei der Schildkröte könnten sowohl genetische Faktoren als auch Umwelteinflüsse sein, die auf den Embryo eingewirkt haben könnten. Wie siamesische Zwillinge beim Menschen teilt die Schildkröte manche Bereiche des Körpers. Allerdings arbeiten die beiden Köpfe unabhängig voneinander, sodass sie etwa zu unterschiedlichen Zeiten nach Luft schnappen. Tiere mit einer solchen Anomalie leben im Regelfall nicht lange. Umso schöner ist der 25. Geburtstag von Janus!