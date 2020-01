Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B2 bei Georgensgmünd in Mittelfranken ist eine 35-Jährige getötet worden. Zwei ihrer drei lebensgefährlich verletzten Kinder starben in der Nacht zum Montag, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein vier Jahre altes Mädchen und der 35 Jahre alte Ehemann der Mutter befinden sich laut Polizei in einem "äußerst kritischen" Gesundheitszustand. Auch der 19 Jahre alte Unfallverursacher und seine 17-jährige Beifahrerin erlitten demnach schwere Verletzungen.

Der junge Mann war am späten Sonntagnachmittag in einem Transporter in Richtung Nürnberg unterwegs, als das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Auto der Familie zusammenstieß. Die B2 wurde nach vierstündiger Sperrung in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben.