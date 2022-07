Georgia Guidestones Unbekannte sprengen mysteriöses Stein-Monument in USA

Um die Georgia Guidestones rankten sich viele Spekulationen. »Die Identität und die Absichten der Menschen, die sie in Auftrag gegeben haben, sind unbekannt«, sagte Katie McCarthy von der Nichtregierungsorganisation Anti-Defamation League dem Radiosender NPR. »Das hat im Laufe der Jahre dazu beigetragen, dass viele Spekulationen und Verschwörungstheorien über die wahre Bestimmung der Guidestones entstanden sind.«

In einem Dokumentarfilm von 2015 wurden Verbindungen des unbekannten Auftraggebers zu rassistischen Gruppen nahegelegt. Die republikanische Kandidatin Kandiss Taylor nannte die Georgia Guidestones im Gouverneurswahlkampf 2022 hingegen satanistisch und kündigte für den Fall ihres Wahlsiegs die Zerstörung der Stelen an. »Gott ist Gott ganz allein. Er kann alles tun, was er tun will. Dazu gehört auch das Niederreißen der satanistischen Guidestones«, schrieb sie nun auf Twitter.