Der Streit steht offenbar auch im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Bokuchava hatte die beiden Passagiere bei dem Vorfall im April am Flughafen in der Hauptstadt Tiflis abgeholt. Dort forderten die beiden russischsprachigen Passagiere aus Litauen und Russland offenbar, Bokuchava solle Russisch sprechen und die ukrainische Musik im Autoradio ausschalten.