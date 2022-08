Fast täglich kontrolliert Helmut Mangold die Geräte und Messwerte im Bohrkeller der Pullacher Geothermie-Anlage. Die kleine bayerische Gemeinde setzt auf die Fernwärme aus der Tiefengeothermie, um den CO2-Ausstoß und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Aus mehr als dreieinhalb Kilometer Tiefe wird über 100 Grad Celcius heißes Thermalwasser nach oben befördert.

Helmut Mangold, Geschäftsführer Innovative Energie Pullach »Wir liefern heute schon 50 Prozent der benötigten Wärme Pullachs aus der Geothermie-Anlage aus. Bis Ende des Jahrzehnts können es 100 Prozent sein. Die Projekte sind schon beschlössen. Die Umsetzung soll nächstes Jahr beginnen.«

Bei der Geothermie wird nur der Energieinhalt des heißen Wassers genutzt. Nach der Übertragung der Wärme auf das Fernwärmenetz mittels Wärmeduscher wird das abgekühlte Wasser wieder in die gleiche geologische Schicht, aus der es kam, zurückgeleitet. Der Pullacher Gemeinderat will nun mit Millionen-Investitionen den Ausbau des Geothermie-Netzes fördern. Viele Jahre war das ein Kampf gegen Windmühlen.

Helmut Mangold, Geschäftsführer Innovative Energie Pullach » Die letzten zehn Jahre war absoluter Stillstand bei erneuerbarer Energie und speziell Förderung für Wärmeprojekte. Bei der Umstellung von Kraftwärmeanlagen, von Stadtwerken, die mit Gas oder Öl beheizt werden, gab es üppige Förderungen bis zu 40 Prozent. Beim Ausbau von nur erneuerbaren Wärmenetzen gab es Zero, fast nichts.«

Die Nachfrage in der Bevölkerung ist enorm. Anders als vor gut 20 Jahren, als die Geothermie hier als Netz ging.

Andreas Most, Bürgermeister Pullach »Wir haben eine ganz hohe Akzeptanz in Pullach. Das muss man so sagen. Sowohl im privaten Bereich, das war immer so, aber das hat sich durchgesetzt. Und wenn sie jetzt den gewerblichen, industriellen Bereich nehmen, da ist das Interesse extrem hoch. «

Yoyo Marienfeld jedenfalls hat das Heizen mit Geothermie überzeugt. Er hat sein Haus komplett darauf ausgerichtet. Helmut Mangold und sein Team haben ihm die Anlage erst kürzlich installiert.

Yoyo Marienfeld, Hausbesitzer »Also einmal hat es zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die politische Komponente. Es ist natürlich schon schön, jetzt unabhängig zu sein von irgendwelchen fossilen Brennstoffen, die importiert werden müssen. Und unabhängig zu sein von dieser ganzen Diskussion rundum fossile Brennstoffe, rundum geopolitische Themen, die wir ja alle spüren momentan. Das Zweite ist natürlich der Preis. Wir sind natürlich kleinen Preissteigerungen unterworfen. Bei IEP hängen die Tarife ein bisschen am Stromtarif. Aber ansonsten sind wir von dieser Gaspreisexplosion nicht betroffen. Das ist natürlich schon eine feine Sache. «

Die Gemeinde Pullach jedenfalls könnte sowas wie ein Leuchtturmprojekt der Geothermie werden. Dazu soll jetzt auch ein Joint Venture mit den Münchner Stadtwerken gegründet werden.