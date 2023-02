Wie man es dreht und wendet: Man kommt immer wieder auf den Beginn der christlichen Fastenzeit vor Ostern zurück. Noch einmal ausgelassen sein, bevor die ruhige Zeit der Buße und Enthaltsamkeit einkehrt! Mit Tanz, Spiel und Umzügen wird die anerkannte Ordnung außer Kraft gesetzt und in Verkleidung und Narrengewand verspottet. Besonders deutlich wird das heutzutage im rheinischen Karneval mit der »Gegenregierung« des Elferrats oder der Rathauserstürmung an Weiberfastnacht.

Eröffnet wird die sogenannte Session seit dem 19. Jahrhundert traditionell am 11. November meist um 11.11 Uhr. In Düsseldorf wird dabei der Hoppeditz erweckt. Dass ausgerechnet der Martinstag den Beginn markiert, hängt wohl vor allem mit der Narrenzahl elf zusammen. Der organisierte Karneval nimmt nach der eher ruhigen Advents- und Weihnachtszeit erst ab dem 6. Januar (Dreikönigstag) in den Festzelten und -sälen so richtig Fahrt auf. An Weiberfastnacht schließlich erobert der Karneval die Straße. Beendet ist die Session nach sechs Tagen Straßenkarneval am Aschermittwoch.

Dass die Bräuche heidnische, germanische, keltische oder römische Ursprünge wie Frühlings- oder Fruchtbarkeitsfeste haben, lässt sich mit Quellen nicht belegen. Belege für die Fastnachtsfeiern finden sich aber im Hoch- und Spätmittelalter. Seit dem 13. und 14. Jahrhundert gehören Gastmähler, Trinkgelage, Reiter- und Tanzspiele zu den regional unterschiedlichen Bräuchen der »Fünften Jahreszeit«. Um 1500 gewann die Figur des Narren mit seinem zunächst als teuflisch verstandenen Schabernack und Spott für die Obrigkeit Bedeutung. Das zentrale Karnevalselement der vorübergehenden Anarchie und unverblümt geäußerten Kritik an den Herrschenden entwickelte sich besonders nach der Französischen Revolution. Im 19. Jahrhundert brachte das Bürgertum den von den unteren Schichten ausschweifend gefeierten Karneval in eine feste Ordnung. Neu gegründete Karnevalsgesellschaften führten Umzüge, Sitzungen und Personal wie den Prinzen ein, die das Gesicht des Karnevals bis heute prägen.

Die Zeit der Reformation hatte zuvor für eine Art Zweiteilung Deutschlands gesorgt. So ist der Brauch auch heute noch in den überwiegend katholischen Regionen stärker verankert als in den protestantischen, wo das Fasten an Bedeutung verlor.