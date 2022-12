Die Zahl junger Drogentoter ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen: 2021 starben 131 Menschen unter 22 Jahren durch Drogenkonsum. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2019. Unter den Toten waren sogar drei Kinder im Alter von bis zu 13 Jahren. Das ergab eine Anfrage bei allen Bundesländern des Investigativmagazins »STRG_F« des NDR und funk . 2019 waren laut der Recherche 59 junge Menschen an Drogen gestorben, 2020 waren es 78. Der Grund für den starken Anstieg bei den jungen Toten sei unklar.