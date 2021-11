Auftakt zum 2G-Karneval in Köln Geimpft und geschminkt

Um 11.11 Uhr haben die Jecken in den Karnevalshochburgen am Rhein die neue Session eröffnet – dank strenger Coronaregeln ein wenig wie vor der Pandemie. Doch wird aus der »Stadt met K« jetzt die Stadt mit viel C?