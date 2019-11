30 Jahre nach dem Mauerfall werden sich Familien in Ost und West immer ähnlicher. Wie das Statistische Bundesamt nun publik machte, gleichen sich die Lebensverhältnisse deutscher Familien in vielen Punkten an.

So gab es demzufolge 1991 in den neuen Bundesländern durchschnittlich 3,2 Hochzeiten je 1000 Einwohner, im Westen der Republik war der Wert mit 6,3 fast doppelt so hoch. Laut den jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2017 gab es inzwischen eine Angleichung: Im Westen gab es fünf Hochzeiten je 1000 Einwohner, im Osten lag diese Zahl mit 5,1 sogar minimal darüber.

Auch beim Durchschnittsalter von Frauen bei der Geburt des ersten Kindes gibt es kaum noch Unterschiede. Im Jahr 1989 waren ostdeutsche Frauen im Durchschnitt 23 Jahre alt, während Frauen in Westdeutschland bei der ersten Geburt durchschnittlich vier Jahre älter waren. Inzwischen ist das Durchschnittsalter landesweit angestiegen: Im Jahr 2018 waren Mütter im Osten beim ersten Kind mit durchschnittlich 29 Jahren etwa ein Jahr jünger als solche Frauen in den sogenannten alten Ländern.

Preisabfragezeitpunkt:

07.08.2019, 09:11 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Peter Maxwill

Die Reise zum Riss: Berichte aus einem gespaltenen Land Verlag: Ullstein Taschenbuch Seiten: 272 Preis: EUR 11,00 E-Book: EUR 9,99

Einige Unterschiede bestehen aber fort, wie die Statistiker aufschlüsselten: Der Kinderanteil war in den ostdeutschen Ländern im vergangenen Jahr geringer als im Westen. Während in 29 Prozent aller westdeutschen Haushalte Kinder lebten, lag der Anteil im Osten bei lediglich 23 Prozent. Das hängt auch damit zusammen, dass in Ostdeutschland weniger junge Erwachsene leben.

Deutliche Unterschiede gibt es weiterhin bei der Kindertagesbetreuung: Während im Osten 52 Prozent der unter Dreijährigen in Tagesbetreuung waren, lag der Anteil im Westen bei 30 Prozent. Allerdings zeichnet sich auch in diesem Bereich eine Annäherung ab: Im Westen hatten 2007 nur zehn Prozent der Kleinkinder einen Betreuungsplatz, während es im Osten schon damals 41 Prozent waren.