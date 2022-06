Das BMAS, das für die Grundsicherung zuständig ist, will der Argumentation mancher Länder nicht folgen. In einem Schreiben an alle zuständigen Länderministerien stellt Staatssekretärin Leonie Gebers nochmals die Rechtsauffassung des Ministeriums klar: »Danach ist die Differenz nicht zurückzufordern.«