In München kostet die günstigste Monatskarte für Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre 41,40 Euro. In Erfurt zahlen Schüler 42,40 pro Monat und in Stuttgart kostet sie 52,50 Euro.

Da ist das 9-Euro-Ticket für viele Familien eine deutliche Entlastung. Es kann im Juni, Juli und August nicht nur in Regionalbahnen, sondern auch im öffentlichen Nahverkehr genutzt werden. Doch inwieweit profitieren Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger von der Vergünstigung?