Projektil in Brusttasche der Jacke steckengeblieben

Schließlich sei der aggressive Fahrer mit seinem Wagen auf gleiche Höhe neben das Auto des 37-Jährigen gezogen und habe zwei Schüsse auf diesen abgegeben. Dadurch sei die Seitenscheibe des Wagens zersplittert und dieser durch die Splitter leicht verletzt worden.

Das zweite Projektil sei in einem Gerät stecken geblieben, das der Mann in der Brusttasche seiner Jacke trug. Der Unbekannte, in dessen Wagen noch eine zweite Person saß, flüchtete.