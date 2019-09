Salpetersäure ausgetreten A2 nach Unfall mit Gefahrgut-Transporter gesperrt

Auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig-Watenbüttel geht vorerst nichts: Seit Dienstagmorgen ist der Abschnitt in beiden Richtungen gesperrt, wie mehrere Medien unter anderem der NDR und die "Peiner Nachrichten" berichten. Am Vormittag soll dem Bericht des NDR zufolge die Fahrbahn in Richtung Hannover wieder freigegeben werden. Die Strecke nach Berlin wird aber wohl bis zum Nachmittag gesperrt bleiben.

Grund für die Sperrung ist ein Unfall von vier Lastwagen - unter ihnen ein Gefahrgut-Transporter. Aus diesem war nach dem Zusammenstoß Salpetersäure entwichen. Im darauffolgenden Stau kam es zu weiteren Unfällen und massiven Verkehrsbehinderungen.

Unfallverursacher ist der Polizei zufolge einer der Lastwagenfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 48-Jährige einen Stau, prallte auf den stehenden Gefahrgut-Transporter und schob diesen in zwei weitere Lkw. Der 62-jährige Fahrer des Säuretransporters und der Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

DPA Feuerwehrmänner in Schutzanzügen an der Unfallstelle

Die Dämpfe der Salpetersäure können Schleimhäute reizen, bei Hautkontakt können Wunden entstehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender NDR 1 Niedersachsen. Die Säurekonzentration in der Luft sei sehr gering gewesen. Allerdings seien 36 Menschen aufgrund des Säureaustritts dekontaminiert und in Krankenhäuser gebracht worden.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren an den Aufräumarbeiten auf der A2 beteiligt. Der Feuerwehr zufolge soll der leckgeschlagene Säurebehälter leergepumpt werden.