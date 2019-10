Niedersachsen A29 nach Unfall eines Gefahrstofftransporters gesperrt

Nachdem bei einem Unfall zwischen Wardenburg und Großenkneten ein Gefahrstoff eines Lastwagens austrat, ist die stundenlange Vollsperrung auf der Autobahn 29 in Niedersachsen teilweise wieder aufgehoben worden. Das teilte die Polizei mit.

Die Fahrbahn sei Richtung Oldenburg seit den frühen Morgenstunden wieder befahrbar, die Sperrung Richtung Osnabrück werde nicht vor dem Abend wieder aufgehoben.

Die Sperrung der #Autobahn29 zwischen den Anschlussstellen #Großenkneten und #Wardenburg ist soeben für die Fahrtrichtung #Oldenburg aufgehoben worden. Die Sperrung der Gegenseite dauert weiter an. Wir halten euch auf dem laufenden. *sts — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) October 16, 2019

Laut Polizei handelte es sich bei der Ladung des Sattelschleppers um einen weniger gefährlichen Stoff, als zunächst vermutet. Es war demnach angenommen worden, dass der giftige und hochentzündliche Stoff Isocyanat transportiert wurde. Doch bei der Ladung handelte es sich um eine ungefährlichere Untergruppe des Stoffes.

Derzeit werden laut Polizei Maßnahmen zur Umladung des Gefahrstoffes vor Ort vorbereitet. Von dem geladenen Stoff gehe keine Gefahr mehr aus. Auch der andauernde Regen in der Nacht hatte keine Auswirkung auf den bereits ausgetretenen Stoff.

Der Gefahrstofftransporter hatte am Dienstagmittag bei Wardenburg in Fahrtrichtung Oldenburg die Mittelleitplanke durchbrochen, war auf der Gegenfahrbahn umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Insgesamt hatte der Sattelzug 80 Fässer des Stoffes geladen. Fünf davon wurden beschädigt. Die Umgebung war am Dienstag gesperrt und eine Sicherheitszone eingerichtet worden. Die Behörden hatten am Nachmittag die Bevölkerung aufgerufen, im Umkreis von 1000 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen, die mit dem Gefahrgut in Berührung gekommen seien, sollten die Kleidung wechseln, in einem verschlossenen Behälter verpacken und einen Arzt aufsuchen.