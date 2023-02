Wer unerlaubt die Rettungsgasse nutzt, dem drohen ein Bußgeld von 240 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Nach dem Fußball-Bundesligaspiel von Bayern München in Mönchengladbach am Samstagabend hatten aber ausgerechnet Polizisten in Nordrhein-Westfalen offenbar so ihre Schwierigkeiten, die zugrundeliegenden Vorschrift einzuhalten.