Das Institut untersucht die Veränderungen des Waldes in Echtzeit. Die Zahlen des Inpe geben einen Hinweis darauf, wie sich die offizielle Entwaldungsrate bezogen auf ein Jahr entwickeln könnte. Bereits in den Vormonaten hatte die Abholzung nach vorläufigen Inpe-Zahlen auf Rekordniveau gelegen, was Umweltschützer zunehmend beunruhigt.