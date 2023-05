Könneke: Richtig, der wird am 25. Mai im Stadtrat beraten. Dazu muss man ganz klar sagen: Wir haben keine, wie es in dem Antrag heißt, "edukative Sortimentsbeschränkung". Wir treffen lediglich eine Auswahl. Und das ist die Aufgabe von Veranstalter und Caterer. Jede Auswahl ist, wenn man so will, eine Beschränkung.

SPIEGEL: Und wenn der Stadtrat für den Antrag stimmt?

Könneke: Sollte die Wurstkoalition eine Mehrheit bekommen, müssten wir womöglich wie im Antrag ebenfalls gefordert, auf dem Parkplatz vor dem Gelände entsprechende Buden aufbauen. Ich bin auch gerne bereit, Triggerwarnungen vor den Eingang des Hafensommers zu stellen. Wir wollen ja nicht, dass jemand auf dem Gelände verhungert, weil es dort kein Fleisch gibt.