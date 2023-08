Nach Daten der britischen Regierung hat die Zahl der Migranten, die seit Anfang 2018 den Ärmelkanal überquerten, diese Woche 100.000 überstiegen. In diesem Jahr sind es demnach bislang knapp 16.000, allein am Donnerstag wurden insgesamt 755 Menschen in 14 Booten gezählt – so viele wie noch nie in diesem Jahr.

Premierminister Rishi Sunak versucht, mit einer restriktiven Asylpolitik die Zahl der nach Großbritannien kommenden Migranten zu verringern. Er baut darauf, damit die Popularität seiner Konservativen Partei zu verbessern, die in Umfragen derzeit schlecht abschneidet.