»Es muss ein elender Tod gewesen sein«, sagt Werner-Michael Minwegen. Er konnte seinen Eltern nicht mehr helfen, sie noch nicht einmal rechtzeitig warnen. Zu spät erreichten ihn und Hunderte Menschen an der Ahr die Vorhersagen über die extremen Wassermassen. Minwegens Eltern wurden von der Flut überrascht, nichts ahnend waren sie zu Bett gegangen.

»Der Tod meiner Eltern hätte vermieden werden können«, sagt der Sohn und ist wütend. Er hat den Landrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler angezeigt wegen fahrlässiger Tötung und verlangt Antworten. Warum wurden die Menschen im Flutgebiet nicht rechtzeitig gewarnt? Warum haben Verantwortliche die Situation so falsch eingeschätzt?

In dieser Episode von SPIEGEL Daily rekonstruiert Reporterin Annette Großbongardt, wie es zur Flutkatastrophe an der Ahr mit 134 Toten kommen konnte und erklärt, wo der Katastrophenschutz in Deutschland versagt.

