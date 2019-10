Rekord gebrochen Elfjähriger läuft Halbmarathon in allen 50 US-Staaten

Seine Großmutter war sein Vorbild, so schildert es der elfjährige Aiden Jaquez aus Montgomery in Illinois. Sie sei 2014 einen Halbmarathon gelaufen und habe anschließend eine "coole Medaille" bekommen, sagte Aiden dem US-Sender CNN. "Also habe ich sie angefleht und angefleht, damit ich auch einen Halbmarathon laufen konnte - und dann hat sie endlich Ja gesagt."

Inzwischen hat Aiden nicht nur einen Halbmarathon hinter sich gebracht - sondern einen in allen 50 Bundesstaaten des Landes.

Seine Großmutter, Kathleen Taylor, sagte CNN, ihr Enkel sei von klein auf begeistert vom Guinnessbuch der Rekorde gewesen. Er habe die Bücher regelmäßig von vorne bis hinten gelesen. Er sei angefixt gewesen von der Idee, selbst einmal darin gelistet zu werden - als jüngster Läufer, der die 21,0975 Kilometer in jedem amerikanischen Bundesstaat läuft.

Am vergangenen Wochenende überquerte Aiden nun die Ziellinie bei einem Rennen in Des Moines in Iowa. Und damit hatte er auch den letzten Bundesstaat auf seiner Liste abgehakt. Ob er es damit allerdings tatsächlich ins Guinnessbuch der Rekorde schafft, ist laut CNN unklar. Die Verantwortlichen sagten dem Sender, sie würden diese Kategorie derzeit nicht berücksichtigen.

Anerkannt wird der Rekord aber immerhin schon von dem "50 States Half Marathon Club". Aiden stieß Syrafina Mohammed aus Miami vom Thron, die 2016 als Zwölfjährige ihren 50. Halbmarathon absolviert hatte.