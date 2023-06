Alasdair Linfoot war früher mal Balletttänzer und schwebte über die Bühnen in fast ganz Europa: Schweden, Jugoslawien, London. Nun steht der Südafrikaner, 58 Jahre alt, vor einem Zaun in Jagel, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Hinter dem Zaun beginnt das Gelände des Fliegerhorsts. Schwere Militärfahrzeuge schieben sich hier vorbei. Aber ihretwegen ist Linfoot nicht hier, er ist wegen der Jets gekommen. F-16, A-10, Tornados. Nicht aus Südafrika, nein, Linfoot blieb in den Achtzigerjahren in Deutschland am Boden, hier lernte er seine Frau kennen, eine Fallschirmspringerin.