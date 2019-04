Akihito, der 125. Kaiser Japans, hat sein Amt nach gut 30 Jahren aufgegeben. Während einer kurzen Zeremonie in seinem Palast in Tokio erklärt der 85-Jährige seinen Thronverzicht. Am Mittwoch geht die Herrschaft des Tenno formal an Akihitos Sohn Naruhito über.

In einer kurzen Ansprache sagte Akihito, er habe seine 30-jährige Herrschaft mit "tiefem Respekt und mit Liebe für das Volk" ausgeübt. "Das war ein großer Segen." Er danke dem japanischen Volk "von Herzen", dass es ihn als "Symbol des Staates akzeptiert und unterstützt" habe.

Die Abdankung fand im Matsu-no-Ma, einer 370-Quadratmeter großen Halle im Kaiserpalast, statt. An der Zeremonie nahmen mehr als 300 Menschen teil, darunter neben Mitgliedern der Kaiserfamilie auch Vertreter von Japans Regierung und Parlament, hochrangige Richter und regionale Regierungschefs. Die Öffentlichkeit blieb ausgeschlossen.

Üblicherweise bleibt der Tenno, so wird der Kaiser in Japan genannt, bis zu seinem Tod im Amt. Akihito bat jedoch bereits 2016 vor allem aus gesundheitlichen Gründen darum, zurücktreten zu dürfen. Das Parlament erlaubte ihm das per Sondergesetz. Akihito ist damit der erste japanische Kaiser seit ungefähr 200 Jahren, der den Thron freiwillig für seinen Nachfolger freimacht.