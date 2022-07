Alabama statt England Brieftaube Bob überquert versehentlich den Atlantik

Dann kam ein Lebenszeichen aus Monroe County in Alabama, fast 7000 Kilometer entfernt von Gateshead: Eine Taube war ins Haus eines älteren Mannes geflogen und ließ sich nicht vertreiben. Als er bemerkte, dass sie einen Ring trug, bat er das örtliche Tierheim um Hilfe. Eine Mitarbeiterin des Monroe County Alabama Animal Shelters fing die Taube ein, entzifferte die Nummern auf dem Ring – und staunte: Als Besitzer konnte sie einen Brieftaubenverband in Nordengland ermitteln, die North of England Homing Union.