In Alaska hat ein fünfjähriges Kind ein 18 Monate altes Baby zum Haus eines Nachbarn getragen - knapp einen Kilometer weit, bei etwa minus 35 Grad. Beide Kinder erlitten dabei aufgrund der Kälte Verletzungen, heißt es in einer Mitteilung der Alaska State Troopers. Laut der "New York Times" werden sich beide Kinder vollständig erholen, die Zeitung beruft sich dabei auf einen Polizeisprecher.

Die Kinder waren laut der Mitteilung alleine in einem Haus in der winzigen Ortschaft Venetie im Nordosten des Landes zurückgelassen worden (mehr zu Venetie - und den Temperaturen dort - erfahren Sie hier). Als dort der Strom ausfiel, habe das fünfjährige Kind Angst bekommen. In Socken und leichter Bekleidung habe es sich dann mit dem Baby auf den Weg gemacht. Ob die Kinder verwandt sind und ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt, ist bisher unklar.

Als die Polizei über den Fall informiert wurde, musste sie mit einem Hubschrauber in das abgelegene Dorf kommen. Die Anreise dauerte laut "NYT" insgesamt zwischen zwölf und 16 Stunden. Man sei aber zuversichtlich gewesen, dass die Kinder bei dem Nachbarn in guten Händen gewesen seien, sagte demnach der Sprecher.

Im Zuge der Ermittlungen wurde dann eine 37-jährige Frau festgenommen. Ihr wird den Behördenangaben zufolge vorgeworfen, das Wohlergehen Minderjähriger gefährdet zu haben. In welcher Beziehung genau sie zu den beiden Kindern steht, ist ebenfalls noch unklar.