Kontaktbeschränkungen, abgesagte Feste und Partys: In der Coronapandemie mussten weniger Kinder und Jugendliche wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt werden. Das Statistische Bundesamt zählte im Jahr 2021 rund 11.700 Fälle unter den 10- bis 19-Jährigen – und damit einen Rückgang von 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte . Im Vergleich zum Jahr 2019, also vor Beginn der Coronapandemie, sank die Zahl den Angaben zufolge um 42,3 Prozent.