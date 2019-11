Er hat die Farben Rosa, Blau und Weiß: In der niederländischen Stadt Almere bei Amsterdam gibt es jetzt einen Transgender-Zebrastreifen. Die Farben haben alle eine ganz bestimmte Bedeutung.

Rosa steht für Mädchen, Blau für Jungen - und Weiß für Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen. Daneben gibt es auch noch einen Regenbogen-Zebrastreifen für die homosexuelle Community.

"In Almere darf jeder so sein, wie er will", sagte der sozialdemokratische Dezernent Jerzy Soetekouw niederländischen Medienberichten zufolge. Das wolle man mit den Zebrastreifen noch einmal zusätzlich verdeutlichen.