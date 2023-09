Schließlich kam ein österreichischer Mountainbiker an der Hütte vorbei. Der Wanderer konnte den Radfahrer auf sich aufmerksam machen und bat ihn, einen Notruf abzusetzen. Dann rief er sofort seine wartende Ehefrau an, um ihr mitzuteilen, dass er am Leben sei. Der Mann wurde von der Bergwacht geborgen und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

In einem Gespräch mit einem Alpinbeamten der Polizei bestätigte der Vermisste, dass er die Tage und Nächte im Alpspitzgebiet verbracht hatte. Proviant hatte der Wanderer nicht dabei, getrunken hat er zuletzt aus Wasserstellen im Wald. Wo genau er die Nächte verbrachte, konnte er nach Angaben der Polizei zunächst nicht angeben.