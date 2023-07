Die Amazon-Leute arbeiten in Achim in einem Dreischichtdienst: Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht. Die Busse des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen halten in der Nähe des Standorts, der ein paar Minuten Autofahrt vom Bahnhof entfernt liegt. Auch der Werksverkehr von Amazon verkehrt auf der Strecke. Beides abgestimmt auf die Bahnzeiten. Wäre da nur nicht diese Baustelle.

Als die Mitarbeiter am Mittwoch mit dem Bus ankamen, wollten sie den Zug um 15:26 Uhr noch bekommen, so beschreibt es ein Polizeisprecher. Statt den eigentlichen Weg durch die Unterführung sollen die Pendler die selbsterdachte Überführung gewählt haben: über den Zaun, durchs Gebüsch, übers Gleis, auf den Bahnsteig. Am Tag danach sieht man noch die Trampelpfade. »Wären die Menschen ordnungsgemäß die vorgeschriebenen Wege gegangen und hätten die 23 Minuten auf den nächsten Zug gewartet, wären sie früher in Bremen gewesen als so«, sagt der Polizeisprecher.