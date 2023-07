Keine Kreuzfahrtschiffe mehr in der City. So hat es das Stadtparlament in Amsterdam mit großer Mehrheit beschlossen. Das Verbot der großen Dampfer ist eine weitere Maßnahme im Kampf gegen Massentourismus und die zunehmende Luftverschmutzung.

Laut einer Studie des Forschungsinstituts CE Delft stößt ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag im Amsterdamer Hafen genauso viel Schadstoffe aus wie 31.000 Lastwagen auf der Stadtautobahn. Die Amsterdamer sind froh über das Verbot:

Aaron van Gent, Anwohner:

»Ich finde, Amsterdam wird von einer Menge Touristen überrannt, sodass es schwierig ist, sich im Stadtzentrum aufzuhalten. Daher finde ich es gut, wenn wir an dieser Stelle ein bisschen zurückfahren. Und besonders mit Blick auf die Umweltverschmutzung, ist das wahrscheinlich eine sehr gute Sache.«

Peter van Zaanen, Anwohner:

»Ich denke, es ist eigentlich unvermeidlich, denn auch in Barcelona und Venedig sieht man die Auswirkungen des Tourismus auf das Stadtleben: Es wird zu viel. Das Gleiche passiert im Moment in Amsterdam, wir sind einfach von Touristen überrollt, und das ist nichts, was man in der Stadt, in der man lebt, haben möchte.«

Etwa 300.000 Menschen besuchen jährlich per Kreuzfahrtschiff die holländische Hauptstadt mit rund 800.000 Einwohnern. Im Verhältnis zu den rund 20 Millionen Touristen, die Amsterdam jährlich hat, ist der Anteil gering. Bei der Regierungspartei der Stadt heißt es, man wolle dennoch ein Zeichen setzen. Das Terminal beim Hauptbahnhof muss also umziehen.

Unklar ist noch, wie schnell der Beschluss umgesetzt werden kann. Denn erst muss an einem anderen Ort weitab der Innenstadt ein Terminal gebaut werden.

Die Regierungspartei in Amsterdam verweist auch auf Venedig, wo seit 2021 keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr zugelassen werden. Dort sei der Ausstoß von Schadstoffen maßgeblich zurückgegangen.

Amsterdam wehrt sich seit Längerem gegen den massiven Andrang auf die Stadt. Seit Mitte Mai darf im berühmten Rotlichtviertel kein Cannabis mehr geraucht werden. Und mit der Kampagne »Stay Away« hatte die Hauptstadt zuletzt versucht, vor allem britische Partytouristen abzuwehren.