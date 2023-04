Vergeblich: Im Fall einer Annullierung oder großen Verspätung könnten Reisende zwar »Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit« von dem Luftfahrtunternehmen erwarten, nicht aber alkoholhaltige Getränke, heißt es in dem am Freitag bekannt gegebenen Urteil des Amtsgerichts Hannover.