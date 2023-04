Das Strandbad am Großen Wannsee ist eines der größten an einem Binnenwasser in Europa und seit 1907 die »Badewanne der Berliner«. Im Jahr 1930 kamen 1,3 Millionen Menschen, um sich hier in die Wogen zu stürzen. Oder um die anderen zu beobachten, denn das protestantisch und proletarisch geprägte Freibad galt als besonders freizügig, weil es von Anfang an das gemeinsame Baden der Geschlechter erlaubte. 2007 wurde es aufwendig saniert.