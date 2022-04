Ein Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt hat beim Aufbau einer online gekauften Gebraucht-Küche zwei Geldkassetten mit 150.000 Euro Bargeld gefunden und das Geld anschließend in einem Polizeirevier abgegeben.

Der 50-Jährige hatte die Küche über eine Internetplattform gekauft und dann in Halle abgeholt. Die Schatullen befanden sich in den Küchenmöbeln, das Geld war in mehrere Briefumschläge gesteckt worden.