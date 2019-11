Ein Student aus dem US-Bundesstaat Massachusetts hat nach eigenen Angaben nach neun Jahren eine Antwort auf einen von ihm verfassten und per Flaschenpost verschickten Brief erhalten. Der Student Max Vredenburgh twitterte zwei Fotos, auf denen ein Zettel mit einer Kinderhandschrift zu sehen ist und ein ausgedruckter, mutmaßlicher Antwortbrief.

Die Flaschenpost hat es demnach über den Atlantik bis an die französische Südwestküste geschafft, der Briefschreiber soll die Flasche an einem Strand zwischen den Orten Contis und Mimizan gefunden haben. Vredenburgh habe die Weinflasche im August 2010 in Rockport, Massachusetts ins Wasser geworfen: Fast fünfeinhalbtausend Kilometer entfernt.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) November 8, 2019

In die Flasche habe Vredenburgh den Zettel gesteckt. Darauf ist zu lesen, wie er den Finder um eine Antwort bittet. Die kam mehr als zehn Jahre später, "du bist in dieser Zeit sehr gewachsen", heißt es in dem Brief, in dem auch der Fundort beschrieben wird. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt, Vredenburgh twitterte, dass er seine Follower auf dem neuesten Stand halten werde.

Vredenburgh habe den Brief vergessen gehabt, sagte er dem US-Fernsehsender CNN, bis ihm sein Vater ein Foto der Zettel schickte. "Meine Eltern haben immer Dinge aus unserer Kindheit aufbewahrt, also habe ich mir nichts dabei gedacht", sagte er. Erst dann habe er den Brief des Empfängers gelesen, "and my heart just dropped".