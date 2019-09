Falsches Wildschwein Taxifahrer meldet Zusammenstoß mit "großem Hamster"

"Große Zähne" soll ein vermeintlicher Hamster gehabt haben, den ein Taxifahrer nachts auf einer Straße in Bayern angefahren haben will. Doch an der Unfallstelle fand die Polizei ein deutlich größeres Tier vor.