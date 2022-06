In dem Prozess vor dem Landgericht Ingolstadt zitierte der Kläger nun aus Arbeitsanweisungen an ihn, die umständliche Formulierungen enthielten wie: »Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in«. Die bisherigen »Audianer« sind in den Dokumenten zu »Audianer_innen« geworden.