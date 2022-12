Bei einem Busunfall auf glatter Straße in Dreieich (Kreis Offenbach) nahe Frankfurt wurden 16 Menschen verletzt. Der Linienbus war am Montagmorgen wegen Glatteis von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer sowie 15 Fahrgäste zwischen 15 und 50 Jahren erlitten leichte Blessuren und Prellungen.

»Gänge nach draußen vermeiden«

Im nordrhein-westfälischen Lippetal und in Gaggenau bei Baden-Baden wurden Menschen bei Autounfällen teils schwer verletzt. Auch aus anderen Regionen gibt es Meldungen über zahlreiche Verkehrsunglücke auf glatten Straßen oder Wegen. In Hessen und Nordrhein-Westfalen berichtete die Polizei von hunderten Unfällen. In Frankfurt am Main etwa rief der Rettungsdienst am Montagmorgen den Ausnahmezustand aus. Auch in den übrigen nördlichen und westlichen Bundesländern gab es Meldungen über Verkehrsunfälle.