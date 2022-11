Rettungseinsatz in New South Wales, Australien. Seit Wochen ist die Region von Überschwemmungen betroffen. Nach immer neuem Starkregen stehen weite Teile des Bundesstaates an der Ostküste erneut unter Wasser.

Die Rettungsdienste stünden vor «dem größten Hochwassereinsatz in der Geschichte des Bundesstaates», berichtet der australische Sender ABC. Immer mehr Einsatzkräfte und Freiwillige würden sich den Rettungsteams anschließen, vor allem aus Neuseeland, Singapur und den USA.



Westlich der Metropole Sydney wurden seit Montag mehr als 220 Menschen aus den Fluten gerettet. Viele waren auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet, sie mussten per Hubschrauber gerettet werden.

Dominic Perrotet, Premier New South Wales

»Wir sind besorgt um unsere Gemeinden in Eugowra und Forbes, insbesondere um Forbes, wo heute Morgen Evakuierungsanordnungen in Kraft sind. Diese Evakuierungsanordnungen betreffen Tausende Unternehmen und Grundstücke. Hunderte Menschen sind betroffen.«



In der Gemeinde Forbes am Lachlan River wurden die Einwohner aufgefordert, umgehend ihre Häuser zu verlassen, nachdem der Wasserpegel rasant gestiegen war. Es ist bereits die zweite verheerende Überschwemmung innerhalb von zwei Wochen.

Ladenbetreiber

»Es herrschte völliges Chaos heute Morgen. Wir sind gerade rübergegangen und haben uns umgesehen. Es sieht so aus, als ob das Wasser im Autohaus etwa einen halben Meter hoch steht. Da drin sind Büros und andere Dinge. Aber wir haben alles geborgen, was wir konnten, und dann mussten wir wieder abhauen. Es ist, wie es ist, und wir werden anfangen aufzuräumen, wenn wir wieder rein dürfen.



Am Damm oberhalb des Lachlan Flusses - etwa 320 Kilometer von Sydney entfernt - liefen riesige Wassermassen ab.

Ein Bericht des Weltklimarates aus diesem Jahr geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird.