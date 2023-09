Dies liegt vor allem an den süd- und osteuropäischen Ländern. In Kroatien lag das durchschnittliche Auszugsalter mit 33,4 Jahren EU-weit am höchsten, es folgen die Slowakei mit 30,8 und Griechenland mit 30,7 Jahren.

Früher als in Deutschland werden junge Menschen dagegen in nordeuropäischen Ländern flügge: In Finnland im Schnitt mit 21,3 Jahren, in Schweden mit 21,4 Jahren und in Dänemark mit 21,7 Jahren, teilte das Bundesamt mit. Der Trend, dass junge Frauen eher den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, bestätigt sich demnach in allen EU-Staaten.