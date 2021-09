Baden-Baden Großbrand wütet im Hotel »Badischer Hof« – mehr als 150 Gäste gerettet

Der »Badische Hof« in Baden-Baden ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. Mehr als 150 Gäste des Radisson-Hotels mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei geht dem Verdacht auf Brandstiftung nach.