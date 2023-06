Tödliche Badeunfälle Was macht das Baden in Flüssen und Seen so gefährlich?

Warum gibt es immer wieder tödliche Badeunfälle in Seen?

Laut der DLRG ertrinken die meisten Menschen in Flüssen und Seen. In Seen sind die verschiedenen Wassertemperaturen gefährlich. An der Oberfläche kann das Wasser warm sein, die Temperaturen in den unteren Schichten können aber ziemlich niedrig sein. Das muss der Kreislauf eines Menschen verkraften können. Gerade am Anfang des Sommers sind Badeseen zudem oft noch sehr kalt. Mit einem erhitzten Körper in einen kalten See zu springen, kann zu Muskelkrämpfen führen. Im schlimmsten Fall kann es durch den Temperaturabsturz zu einem Herzinfarkt kommen.