Attacke bei Dreharbeiten Tierfilmer Andreas Kieling schildert Bären-Angriff in den Karpaten

Für Kieling ist es nicht der erste Bärenangriff. In den vergangenen Jahrzehnten sei er in Alaska bereits zweimal von einem Bären attackiert worden. »Die waren allerdings beide nicht so heftig.«

Hierzulande sind solche Angriffe bisher (noch) eher unwahrscheinlich. Aus deutscher Sicht liegt die nächstgelegene Bärenpopulation dem bayerischen Landesamt für Umwelt zufolge in der norditalienischen Provinz Trentino – etwa 120 Kilometer Luftlinie von der Landesgrenze entfernt.