NS-Verstrickungen von Keksfabrikanten Bahlsen-Brüder waren NSDAP-Mitglieder und SS-Unterstützer

Millionenerbin Verena Bahlsen will prüfen, was die Keksfirma in der NS-Zeit wirklich gemacht hat. Jetzt zeigt sich nach Recherchen des SPIEGEL: Ihr Opa Werner und seine Brüder waren in der NSDAP und haben die SS gefördert.