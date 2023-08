Ein drei Jahre altes Mädchen ist nach einem Badeunfall in einem Bamberger Freibad gestorben. Badegäste hatten das Kind am Dienstagabend leblos am Grund eines Sprudelbeckens entdeckt und aus dem Wasser gezogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten . Es erlag am Mittwoch seinen Verletzungen.