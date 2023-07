Seit vielen Jahren gibt es in Bayern Streit über einen potenziellen dritten Nationalpark in dem Bundesland: In der Bevölkerung gibt es offenbar bereite Zustimmung für die Idee. Fast Dreiviertel der Menschen in Bayern wünschen sich nach einer repräsentativen Umfrage einen Nationalpark im Steigerwald. Die Umfrage wurde im Auftrag mehrerer Umweltschutzverbände aus dem Nationalpark Bündnis Bayern in Auftrag gegeben und durch das Institut Kantar Public durchgeführt.